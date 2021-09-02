إيطاليا: 6761 إصابة بكوفيد و62 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 6761 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلااليوم الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “سجلت منذ يوم أمس 62 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 129,352 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 293,067 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 2.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “ما مجموعه 4205 مرضى في المستشفى حاليا يعانون من أعراض كوفيد” (-26 مقارنة بالأمس).

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “من ناحية أخرى، تم نقل 555 شخصًا إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات”، وهم “بزيادة بمجموع 15 حالة مقارنة بأمس”.