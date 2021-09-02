دراغي يدعو للالتزام الإنساني في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن أفغانستان، إنه “يجب أن نبذل قصارى جهدنا في الاتجاه الإنساني”.

وأضاف دراغي في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع مجلس الوزراء الخميس، أن “علينا أن نساعد الأفغان”، كما “يجب أن أشكر جميع القوات العسكرية التي كانت موجودة في أفغانستان منذ عشرين عامًا، وكذلك وزارتي الدفاع والخارجية بأكملهما، على أعمال الإجلاء الاستثنائية التي قاموا بها”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أن رجالنا “أخرجوا خمسة آلاف أفغاني يتم توزيعهم الآن في أنحاء إيطاليا”، والذين “حظوا بحق اللجوء، اعترافاً منا بمساهمتهم فيما فعلته إيطاليا في ذلك البلد”.

وتابع: “لقد أظهر إنقاذ الأفغان مرة أخرى فقر الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإدارة الهجرة. إنها مشكلة عالمية والاتحاد الأوروبي الذي توحده العديد من المبادئ عاجز عن معالجتها”، إنها “شوكة في وجود الاتحاد الأوروبي ذاته، والتي تحدثت عنها اليوم مع (الرئيس الفرنس) ماكرون”.

وخلص دراغي الى القول إنه “أمام تلك المأساة الرهيبة للشعب الأفغاني، هناك دول قالت: لا نريد لاجئين”، فـ”لا أعلم إن كنتم تذكرون ذلك. لكن كيف يمكن فعل هذا الشيء؟”.