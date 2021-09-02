بوريل: نبحث كيفية التعامل بشكل منسق مع طالبان لإيجاد حلول للمشاكل العملية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية التنسيق الأوروبي في المرحلة القادمة من أجل التعامل مع حركة طالبان لحل بعض المشاكل العملية.

جاء ذلك في تصريحات مساء اليوم قبيل بدء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد والذي يستمر حتى يوم غد في العاصمة السلوفينية.

وأشار بوريل إلى ضرورة التنسيق والحذر في التعامل مع حركة طالبان لتأمين استمرار وصول المساعدات الإنسانية وخروج من يريدون ترك البلاد بصورة آمنة.

وأقر بوريل، بالحاجة إلى التعامل مع طالبان، منوهاً بأن الأمر ليس اعترافاً سياسياً بالحركة كقيادة جديدة لأفغانستان، بل هو اعتراف يفرضه الأمر الواقع.

يذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماعهم غير الرسمي آفاق التعامل مع الوضع الدولي الجديد الناتج عن سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، خاصة لجهة الأدوار المستقبلية التي ستلعبها دول مثل الصين، باكستان، الهند وتركيا.

وفي هذا الإطار، شدد المسؤول الأوروبي على أهمية النظر في كيفية التعامل المستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما حدث في أفغانستان.

واعتبر بوريل أن الهزيمة في أفغانستان ليست عسكرية فقط، بل هي هزيمة للقيم الأوروبية.

