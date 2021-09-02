دراغي: نسير نحو إلزامية التطعيم وسنعطي الجرعة الثالثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – “هل نتجه نحو التطعيم الإجباري ونحو إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19؟ نعم لكلا السؤالين”. هذا ما رد به رئيس الوزراء ماريو دراغي في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع مجلس الوزراء الخميس.

كما أعلن رئيس الوزراء عن “تمديد استخدام بطاقة المرور الخضراء”. وقال “أنا ووزير (الصحة روبرتو) سبيرانتسا نتحدث عن هذا الأمر منذ بعض الوقت، وتوجهنا نحو الـ: نعم، سيتم تمديد العمل بها”.

وخلص دراغي مبيناً أنه “لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بالضبط والقطاعات التي يجب أن تحصل عليها أولاً، سنقوم بإعداد غرفة مراقبة حسب طلب السيناتور (ماتيو) سالفيني”.