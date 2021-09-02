إيطاليا: إعادة فتح سفارتنا في أفغانستان سابق لأوانه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليوبليانا – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن “إعادة فتح السفارة الإيطالية في كابُل لن يكون الآن بالتأكيد، وهو أمر من السابق لأوانه الحديث عنه”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، الخميس، أنه “الوقت الحالي يفتقر للظروف الأمنية اللازمة”، لاستئناف النشاط الدبلوماسي.

وذكّر دي مايو بأنه “لا تزال نصب أعيننا الهجمات الأخيرة، التي كان بإمكان دبلوماسيينا وجنودنا المتواجدين في كابُل أن يفقدوا حياتهم فيها هناك”. واختتم بالقول: “من الواضح أن كل خطوة فيما يتعلق بالمناصب الدبلوماسية في أفغانستان أو في بلدان أخرى، ستتم بتآزر تام مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره”.