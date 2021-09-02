دي مايو يؤدي غداً مهمة إلى أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان وقطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن الوزير لويجي دي مايو، سيتوجه ابتداء من يوم غد الجمعة، في مهمة تشمل أوزبكستان، طاجيكستان، باكستان وقطر.

وقالت مذكرة صدرت عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، أن “هذه المهمة للوزير تندرج ضمن المبادرات الدولية التي تقوم بها إيطاليا للتعامل مع الأزمة الأفغانية وعواقبها على سكان البلاد”.

وذكرت الوزارة أنه “في اللقاءات التي سيجريها مع ممثلي سلطات البلدان المجاورة لأفغانستان، سيتناول الوزير دي مايو آخر التطورات، وكذلك بهدف ضمان الاستقرار الإقليمي. وسيتم بعد ذلك إيلاء اهتمام خاص لمسألة اللاجئين والنازحين الأفغان، بهدف استكشاف حلول لتيسير المساعدات الإنسانية للأفغان الذين لجأوا إلى بلدان المنطقة، بالتعاون مع البلدان المجاورة”.

وأشارت مذكرة الخارجية إلى أن “المحطة القَطَرية ستسمح بالإعراب عن الشكر للسلطات المحلية على المساعدة الأساسية التي قدمتها لإيطاليا في عمليات النقل من أفغانستان، والتعمق بالجوانب السياسية للوضع الجديد في أفغانستان، وتأكيد الالتزام المشترك في مجال مكافحة الإرهاب”.