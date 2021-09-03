مساع لإطلاق مبادرة أوروبية–إقليمية لأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن توافق رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على اطلاق مبادرة سياسية للتعاون مع الدول المجاورة لأفغانستان تهدف بشكل أساسي لتوفير منتدى يعمل على منع تحول البلاد لمصدر للإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات.

وكان بوريل، يتحدث في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المنعقد أمس واليوم في سلوفينيا، التي تراس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأشار بوريل إلى أن هذا المبادرة ستُطلق تحت راية إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

واستعرض المسؤول الأوروبي بإسهاب المناقشات التي تمت بين رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد حول الوضع في أفغانستان وأولويات العمل الأوروبي هناك وشروط التعامل المقبل مع حركة طالبان بوصفها القيادة الجديدة للبلاد.

وركز بوريل على أهمية إتمام عمليات إجلاء من تبقى من الرعايا الأوروبيين والمتعاونين مع قوات التحالف والأشخاص المعرضين للخطر، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج لتعاون عملي مع حركة طالبان وأن هذا التعاون لا يعني الاعتراف بها.

أما حول شروط الاتحاد لأي تعاون “حقيقي” مقبل مع الحركة، فقد أكد المسؤول الأوروبي أن وزراء الخارجية شددوا على أنهم سيحكمون على طالبان حسب تصرفاتها، و”يجب أن ننتظر ونرى”، وفق كلامه.

هذا ويطالب الأوروبيون حركة طالبان باحترام حقوق الإنسان، خاصة النساء، وسيادة القانون وضمان حرية الاعلام وتشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم كافة الأطياف السياسية في البلاد.

كما يشدد الأوروبيون على ضرورة ان تؤمن طالبان ممراً آمناً لتمرير المساعدات الإنسانية وتسهيل عمليات الإخلاء والسماح لمن يرغب من المواطنين بالمغادرة على متن رحلات جوية تجارية.

أما على الصعيد الخارجي، فيشترط الأوروبيون أن تحترم طالبان التعهدات الدولية لأفغانستان بعدم تحولها لمصدر للجماعات الإرهابية والمخدرات.

وختم بوريل كلامه بالقول أن المناقشة التي جرت مساء أمس واليوم حول أفغانستان كانت مكثفة، ملمحاً أن الإعلانات الصادرة تعكس آراء الوزراء ولا تشكل قرارات نهائية باعتبار أن الاجتماع الحالي غير رسمي.

هذا ومن المقرر ان يناقش الوزراء أيضاً مستقبل علاقاتهم مع الشركاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وكذلك الأدوار المستقبلية لكل من الصين، الهند، روسيا وتركيا في الملفات الإقليمية.