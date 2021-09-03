اسرائيل: إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي السورية الليلة الماضية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان الجمعة: “أطلق الليلة الماضية صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث انفجر الصاروخ فوق البحر”، ولذلك “وبناء على السياسة المتبعة لم يتم تفعيل الإنذارات”.

وأضاف البيان: “عثر صباح اليوم سكان وسط البلاد على شظايا الصاروخ على الأرض وسيتم جمعها من قبل الشرطة”.

وكانت وسائل أعلام سورية قد قالت إن طائرات اسرائيلية هاجمت اهدافاً في سورية.