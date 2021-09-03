دي مايو: دعم الدول المجاورة لأفغانستان لمواجهة الهجرة والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليوبليانا – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى دعم الدول المجاورة لأفغانستان لتمكينها من مواجهة الهجرة والتصدي للإرهاب.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد قال الوزير دي مايو، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا: “سأذهب في مهمة خلال الساعات القليلة القادمة إلى قطر والدول المجاورة لأفغانستان: أوزبكستان، طاجكستان وباكستان، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات متفق عليها على صعيد الدعم، من حيث التنمية والمساعدات الإنسانية”.

وأشار دي مايو إلى “الحاجة الملحة لدعم البلدان المجاورة لأفغانستان، والتي تواجه بالفعل ضغوط الهجرة الأفغانية”، كما “سنواصل تقديم المساعدة الإنسانية ونحن مستعدون لنخصص لها، الموارد المكرسة أصلاً لدعم قوات الأمن الأفغانية”.

وسلط دي مايو الضوء على أن “مكافحة الإرهاب هي قضية أولوية أخرى ذات اهتمام مشترك مع دول المنطقة. ويجب أن نعمل مع الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية التي تشاركنا القلق نفسه”. واختتم بالقول موصيا بـ”البقاء يقظين لضمان احترام حركة (طالبان) لالتزامها بمنع أي تنظيم إرهابي من العمل في البلاد”.