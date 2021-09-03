قلق أممي إزاء اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “القلق إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان” بالعاصمة طرابلس، داعية “جميع الاطرف” إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية”.

وحثت البعثة الأممية في بيان الجمعة على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، وقالت إنها “تذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية”

كما دعا البيان “السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.”