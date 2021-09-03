سالفيني بعد لقاء مع السفير الصيني: بكين لن تتخذ خطوات سياسية مستقلة تجاه أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار زعيم حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم، ماتيو سالفيني إلى أن السفير الصيني لدى إيطاليا، لي جونهوا، أبلغه أن السلطات في بكين “لن تتخذ أي خطوات سياسية بشكل مستقل، وستنسق بالفعل مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وحلف شمال الأطلسي” بشأن أفغانستان.

وكان الناطق الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قد وصف الصين، في مقابلة نشرتها صحيفة (لاريبوبليكا) أمس الخميس بـ”الشريك الرئيسي” لإعادة إعمار البلاد.

وتحدثت مذكرة لحزب الرابطة صدرت في أعقاب اللقاء بين سالفيني والدبلوماسي الصيني، عن “توافق تام” بين الطرفين بشأن “تأمين سلامة الشعب الأفغاني، مع الالتزام بمضاعفة الجهود لإعادة البلاد إلى حالته الطبيعته من خلال إشراك جميع اللاعبين الدوليين”. كما اتفق سالفيني والسفير الصيني على “التزام مشترك بمكافحة الإرهاب”.

واستعرض الاجتماع “التعاون بين روما وبكين ومشاركة الصين في قمة مجموعة العشرين”، التي ترأس إيطاليا دورتها الحالية، كما تطرق إلى المكالمة الهاتفية المقررة يوم الثلاثاء المقبل بين رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي والرئيس الصيني، شي جين بينغ.