بوريل: التواجد الدبلوماسي الأوروبي في كابل ليس خطوة نحو الاعتراف بطالبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن قرار الاتحاد الإبقاء على وجود له في العاصمة الأفغانية كابل لا يشكل بأي حال من الأحوال خطوة أولى نحو الاعتراف بحركة طالبان.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوغار، في ختام اعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي عُقد في ليوبليانا أمس واليوم.

وحرص المسؤول الأوروبي على التأكيد بأن الوجود الأوروبي المستقبلي في كابل مشروط بتوافر الشروط الأمنية المناسبة، فـ”نحن بحاجة للتواصل عملياً مع قادة أفغانستان الجدد، ومن هنا أهمية التواجد في نفس المكان، وإلا فيمكننا التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة”، حسب كلامه.

وتنحصر مهمة الأوروبيين في كابل، حسب كلام بوريل، في تأمين عملية اجلاء من تبقى من الرعايا الأوروبيين والأفغان المتعاونين معهم أو أولئك المعرضين للخطر واخراجهم بطرق آمنة إلى أماكن أخرى.

وقدر المسؤول الأوروبي عدد من يجب اخراجهم من أفغانستان بعدة آلاف.

أما بشان إعادة توطين الأفغان في أوروبا، أكد بوريل أن الأمر يجب أن يتم بناء على مبادرات فردية من الدول الأعضاء، ملاحظاً تواجد حوالي 500 شخص من الأفغان تم اجلائهم نحو اسبانيا وهم بانتظار تأشيرات دخول لنقلهم لبلدان أخرى.

هنا أعلن وزير الخارجية السلوفيني عن نية بلاده استقبال خمسة أشخاص وعائلتين من الأفغان المتواجدين في اسبانيا، دون إيضاح ما إذا كانت لوبليانا ستفعل المزيد من المستقبل.

إلى ذلك، ناقش وزراء الخارجية أيضاً علاقاتهم مع كل من الصين والهند، مشددين على كسر الجمود الحاصل في مفاوضات اتفاق الشراكة والتعاون بين بروكسل ونيودلهي.

وشدد المسؤولان الأوروبي والسلوفيني على أن الاتحاد يرغب بإقامة شراكات فعالة مع كل من الهند والصين دون أن يحل احد البلدين محل الآخر.

يذكر أن المناقشات بشأن أفغانستان قد طغت على اجتماع الوزراء الذين لم يتمكنوا من بحث كل المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها العلاقات مع دول الخليج العربي.