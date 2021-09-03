إيطاليا: 58 وفاة جديدة بـ كوفيد وتسجيل 6735 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الجمعة توثيق 58 حالة وفاة جديدة بالفيروس، بينما تم تسجيل 6735 إصابة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

ووفق المعهد الوطني العالي للصحة، فإن البيانات الخاصة بالـ45 يوما الاخيرة تفيد بأن متحور دلتا يشكل 88% من حالات الاصابة بالوباء.

الوفيات المعلنة أمس الخميس 62 وفاة والاصابات 6761 إصابة، فيما يبلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 2.3% وهو نفس المعدل المعلن أمس.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 559 ألفا و970، توفي منهم 129 ألفا و410 شخصا.

وارتفع عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات باضافة مريض واحد، ليبلغ مجموعهم اليوم 556 مريضا، بينما تراجع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 41 وحدة، ليصبحوا 4164.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و293 ألفا و535.