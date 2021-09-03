تقرير أممي يحذر من تفاقم الفقر في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت دراسة حديثة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن تفاقم الفقر في لبنان إلى مستويات مخيفة في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريبا من مجموع سكان البلاد.

وأوضحت الإسكوا، في الدراسة التي نشرتها، اليوم الجمعة تحت عنوان (الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة)، أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82 في المائة من السكان، إذا تم أخذ أبعاد أوسع في الاعتبار، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للأمم المتجدة.

وقالت اللجنة الإقليمية، في بيان، إن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدارها تقديرات حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، والتي أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريبا، بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانون من الآفة في عام 2019.

ووفقا للبيانات الحديثة الواردة في الدراسة الجديدة، تشير الإسكوا إلى تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021 من 42 في المائة إلى 82 في المائة.