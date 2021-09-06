عالم فيروسات إيطالي: يلزم تطوير لقاحات ملائمة للدول الفقيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى عالم فيروسات إيطالي أن “لقاحات الجيل الأول قد قدمت مساهمة مهمة للغاية”، لكن “أعتقد أن هناك حاجة لتطوير المزيد من اللقاحات الوقائية المناسبة للبلدان الفقيرة”.

وفي تصريحات لنشرة أخبار قناة (سكاي 24) الإثنين، أضاف مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي أنه “لا يمكننا أن نترك مليارات الأشخاص بلا حماية، والذين يمثلون حاضنة لمتحورّات فيروس كورونا”.

وقال كريزانتي إن “مساعدة الدول الفقيرة تعني تطوير لقاحات مناسبة لهذه البلدان. كثير من البلدان ليس لديها دوائر نفوس، فمن الصعب لذلك إعطاء جرعة واحدة أو جرعتين، بينما يعيش كثير من السكان بدون ماء أو كهرباء”.

وتساءل الأكاديمي: “كيف يمكن في هذه الظروف توزيع لقاح يحتاج إلى سلسلة تبريد تمتد بين 20-80 درجة تحت الصفر؟”. واختتم بالقول إن “المجتمع الدولي بحاجة إلى الاستثمار في تطوير لقاحات مناسبة”.