منظمة التعاون والتنمية تتوقع تعافي الاقتصاد الايطالي منتصف العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الاثنين أن يتعافى الاقتصاد الايطالي بالعودة إلى مستويات عام 2019 بحلول النصف الأول من عام 2022.

ودعا تقرير المنظمة التي مقرها باريس، السلطات الايطالية على عدم سحب الدعم المقدم للأفراد والشركات، لمواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19، قبل الاوان، منوها بأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى المزيد من “حالات الإفلاس بين الشركات، وانخفاض فرص العمل، وزيادة الفقر”. ومن هنا جاءت الدعوة إلى “الاستمرار في تقديم دعم مالي موجه بشكل متزايد حتى يتم تعزيز الانتعاش في قطاعي الاقتصاد والعمالة”.