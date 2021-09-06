بوريل: علاقاتنا مع العراق في تقدم ويجب معالجة الوضع الأمني بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بغداد – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن علاقات التكتل الموحد بالعراق تسير في الاتجاه الصحيح، متعهداً بالاستمرار في العمل من أجل دعم السلطات العراقية لبناء بلد آمن ومستقر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل اليوم، خلال تواجده في بغداد، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أثنى فيه على الجهد الذي تبذله الحكومة العراقية لبناء الجسور بين مختلف الأطراف في المنطقة.

ونوه المسؤول الأوروبي بأهمية المؤتمر الإقليمي الذي استضافته بغداد مؤخرا، وقال: “نرحب بهذا الجهد الهام الهادف لتعزيز الحوار والحلول الإقليمية ونتعهد بالاستمرار في دعمه”.

كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى موضوع الانتخابات التشريعية العراقية القادمة، معلناً نية بروكسل ارسال بعثة مراقبة، بناء على طلب السلطات في بغداد، للتأكد من شفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي في مختلف مراحله.

وهنا أثار بوريل مشكلة تردي الوضع الأمني في العراق، خاصة لجهة حوادث مقتل النشطاء، مشدداً على ضرورة ألا يكون هناك مكان للتطرف والعنف وللجماعات الإرهابية في بلد مستقر وذي سيادة.

في هذا الإطار، تعهد بوريل بتقديم المشورة للسلطات العراقية عبر البعثة الأوروبية المتواجدة في بغداد، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية، فـ”إن قيام عراق مزدهر، مستقر وآمن مفيد للشعب، للمنطقة ولأوروبا ايضاً”، حسب تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2014 وحتى الآن مساعدات مالية، تنموية واغاثية للعراق تصل قيمتها إلى 1,3 مليار يورو.

وكان بوريل بحث مع رئيس الدبلوماسية العراقية مواضيع متعددة من أهمها معالجة مشكلة الهجرة وحماية الحدود.

يذكر أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بدأ اليوم زيارة للعراق تستمر يومين يلتقي خلالها كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك رئيس البرلمان.

هذا ومن المقرر أيضاً أن يلتقي المسؤول الأوروبي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

أما غداً فسيعقد بوريل اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الثقافي بالعرق، كما سيسافر إلى أربيل حيث يلتقي كبار المسؤولين في إقليم كردستان.