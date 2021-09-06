دي مايو يحذر من حدوث أزمة غذاء في أفغانستان خلال الاشهر المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إسلام أباد- حذر وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاثنين من حدوث “أزمة اقتصادية وغذائية في أفغانستان في الأشهر المقبلة”.

وقال في تصريحات من باكستان، المحطة الاخيرة لجولته في المنطقة، “إن ضغوط الهجرة على البلدان المجاورة لأفغانستان مثل باكستان ليست ملحوظة بصفة كبيرة، لأنه في الوقت الحالي لا تحدث صراعات داخل أفغانستان ولا يوجد شعور بخطر حدوث أزمة اقتصادية”.

إلا أنه أردف “لكن المشكلة الكبرى ستنشأ في الأشهر المقبلة. وإذا لم نقدم يد المساعدة للشعب الأفغاني، من الممكن أن تؤدي الأزمة الغذائية والاقتصادية إلى تدفقات كبيرة للهجرة”.

يشار إلى أن الامم المتحدة قد أعلنت عن نيتها عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى في مدينة جنيف من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان في أغانستان.

ووفق تقارير أممية، يحتاج نصف السكان (18 مليون نسمة) في أفغانستان اليوم إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ثلثهم لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية وأكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. كما أن موجة الجفاف الشديد، الثانية خلال أربع سنوات، ستسهم في زيادة الجوع في الأشهر المقبلة.

