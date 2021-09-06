لابيد: لغزة مكانة مركزية في نظام الاعتبارات الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مكانة مركزية لغزة في نظام الاعتبارات الإسرائيلي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال لابيد: “أكدت لوزير الخارجية على المكانة المركزية التي تستحوذها غزة في نظام الاعتبارات الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية، التي تنص على أن الطريق لتأمين سكان إسرائيل والرفاهية الاقتصادية في غزة، يتم من خلال منع إطلاق النار ومنع تعزيز (حركة) حماس وانما تعزيز الإجراءات الاقتصادية في قطاع غزة”.

وأضاف:”لقد أشاد الوزير بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل”.

ومن جهة ثانية، قال لابيد “لقد أعربت عن تقديري العميق للجهود الأمريكية في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية الإخلاء غير العادية”.

وقال: “أما بالنسبة لمسألة إيران، فقد عبرت عن قلقنا بشأن تقدم المشروع النووي الإيراني، لا سيما استمرار الضرر الذي يلحق بالرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية وتوقعنا أن يتصدى المجتمع الدولي لهذا الأمر بكل الوسائل المتاحة له”.

وأعلن انه “في نهاية المحادثة، اتفقنا على اللقاء في أكتوبر/تشرين أول في الولايات المتحدة”.