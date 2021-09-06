دي مايو: اجتماع مجموعة العشرين الاستثنائي لتدارس كيفية مساعدة الشعب الافغاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إسلام أباد- أعاد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو التأكيد الاثنين على أن بلاده، بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة العشرين، “تعمل على عقد اجتماع استثنائي (للمجموعة) حول أفغانستان للجمع بين أعظم القوى العالمية حول طاولة لتقرير كيفية مساعدة هذا الشعب: نسائه وشبابه”.

وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن ترتيبات لهذه القمة الاستثنائية والتي من المرجح إنعقادها بعد ختام الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

واشار دي مايو في تصريحات بإسلام أباد إلى أن إيطاليا ستسعى مع باكستان ودول الجوار الافغاني الأخرى “لبناء استراتيجية مشتركة قائمة على المساعدات الإنسانية” لتجنب أزمة اقتصادية وغذائية في أفغانستان وهجرات جماعية.

وتقدم رئيس الدبلوماسية الايطالية بالشكر للسلطات في باكستان، لأنه “بفضل تعاونهم، قمنا بإجلاء حوالي 850 مدنيًا أفغانيًا وبمساعدة الآخرين وصلنا إلى رقم 5 آلاف أفغاني”، منوها بأن إيطاليا هي “الدولة الأولى” على مستوى الاتحاد الأوروبي من حيث “عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم والمساعدات” المقدمة.