إيطاليا: 52 وفاة جديدة بـ كوفيد و3361 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الاثنين بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة و3361 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 49 وفاة والاصابات 5315 إصابة، فيما صعد معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2% إلى 2.5%. الارتفاع في المعدل على الرغم من تراجع الاصابات مقارنة بالامس يعود للاختلاف في عدد الفحوصات التي اجريت للكشف عن الفيروس (أمس 259 ألف مسحة اختبار واليوم 134 ألف مسحة).

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 574 ألفا و787، توفي منهم 129 ألفا و567 شخصا.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بمقدار شخصين، ليبلغ مجموعهم اليوم 570 مريضا، بينما إرتفع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 86 وحدة، ليصبحوا 4302.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و309 آلاف و200 بعد شفاء ما يقرب الاربعة آلاف بين أمس واليوم.