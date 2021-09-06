وزير الصحة الايطالي: التزام دول مجموعة العشرين بدعم تطعيم 40% من سكان العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا اليوم الاثنين أن مجموعة العشرين أقرت (إعلان روما) الذي صدر عن قمة الصحة العالمية في شهر أيار/مايو الماضي، حيث أعرب الوزراء في بيانهم الختامي عن دعمهم تطعيم 40% على الاقل من سكان العالم بنهاية 2021 باللقاحات المضادة لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقال سبيرانتسا، في مؤتمر صحفي الاثنين بعد نهاية مؤتمر وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين، “من روما رسالة إلى العالم ضد كوفيد-19″، الذي “لا يزال عدوا ماكرا”، مشيرا إلى المجموعة لم تتمكن في اجتماع العام الماضي من التوصل إلى إعلان مشترك بشأن الجائحة.

واضاف ​​الوزير “نريد إيصال اللقاح إلى جميع أنحاء العالم، وسنقوم بكل الاستثمارات اللازمة”، فـ”نحن نتقاسم الهدف الأساسي والذي هو تسهيل إنتاج اللقاحات وإيصال هذه المنتجات إلى جميع المناطق. إنه الالتزام الذي قطعناه”.

وقال وزراء صحة دول مجموعة العشرين البيان الختامي “كما التزم قادتنا في الرياض وجددوا إلتزامهم في قمة الصحة العالمية في روما، فإننا سنعمل من أجل تعزيز الوصول العالمي الآمن والميسور والمنصف وفي الوقت المناسب إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات كوفيد-19. تماشياً مع منظمة الصحة العالمية، ندعم الهدف المتمثل في تطعيم 40% على الأقل (من سكان العالم) بحلول نهاية عام 2021 “.