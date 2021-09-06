ترحيب أممي بالافراج عن الساعدي ابن القذافي وآخرين في نظامه السابق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين بإلافراج عن الساعدي إبن معمر القذافي ومسوولين آخرين في نظامه، حسبما جاء في بيان.

وقالت البعثة إنها “أحيطت علماً بالإفراج عن السيد الساعدي القذافي في 5 أيلول/سبتمبر مع السيد أحمد رمضان وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر. ويأتي الإفراج عن السيد القذافي امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019”.

ورأى بيان البعثة أن “عمليات الإفراج هذه تمثل خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر”.

وأضاف “في هذا الصدد، تثني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، وتكرر دعواتها للسلطات الليبية للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا”.