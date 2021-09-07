إيطاليا والصين تبحثان سبل التعاون الدولي بشأن أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر حكومية إيطالية إنه جرى مع جمهورية الصين الشعبية تقييم للمحافل الدولية التي يمكن فيها التعاون بشأن أفغانستان، بما فيها مجموعة العشرين أيضاً.

وأعلنت مذكرة لقصر (كيجي)، مقر الحكومة، الثلاثاء، أن “محادثة هاتفية جرت اليوم بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ”، والتي “ركزت بشكل أساسي على آخر التطورات في الأزمة الأفغانية وعلى محافل التعاون الدولي المحتملة للتعامل معها، بما في ذلك مجموعة العشرين”.

وخلصت المذكرة الى القول، إن “الرئيسين دراغي و شي ناقشا أيضاً سبل التعاون بين البلدين على ضوء قمة روما وكذلك على المستوى الثنائي”.