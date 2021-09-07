وزير الدفاع الايطالي: تفكك الجيش الافغاني لعدم التماسك وانعدام الهوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عزا وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، تمكن حركة طالبان الافغانية من السيطرة على السلطة في وقت وجيز إلى تفكك الجيش الافغاني لانعدام الهوية الوطنية لدى جنوده.

وقال الوزير “إذا كان لاتفاقيات الدوحة وإنهاء عمل بعثة (الدعم الحازم) التابعة لحلف شمال الاطلسي دافعا”، فإن “أسباب تفكك القوات الافغانية تكمن أولاً وقبل كل شيء في النتيجة المباشرة لانعدام التماسك الواضح والإحساس الضعيف بالهوية الذي يُعزى في المقام الأول إلى موقف القيادة السياسية، التي، لأسباب مختلفة، لم تكن قادرة على لعب دورها السياسي التمثيلي لكل الشعب ولم تكن جديرة بالثقة التي يتطلبها الوضع”.

وأضاف غويريني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الايطالي الثلاثاء حول الوضع في أفغانستان “هذا هو أحد الدروس الأولى والأكثر أهمية التي أعتقد أننا بحاجة إلى إستيعابها وتحليلها بعمق”. وقال “نحن نتحدث عن قوات مسلحة جيدة التدريب والتجهيز، والتي تميزت على مر السنين بالقتال بشجاعة، مع تضحيات كبيرة وخسائر عديدة، ضد طالبان والقاعدة وداعش”.