دي مايو: توثيق التعاون الدولي بشأن افغانستان في المجالين الانساني والاستخباراتي 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولي في مجالي الاستخبارات وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، غداة عودته من جولة في دول الجوار الافغاني وقطر، قال الوزير دي مايو “قبل بضع ساعات عدت من مهمة في حملتني إلى أوزبكستان، طاجكستان، قطر وباكستان”، حيث “بحثت مع مختلف المحاورين الإقليميين الاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات”.

وأضاف الوزير: “لقد قررنا تطوير التعاون على جبهتين: تعاون أكبر بين استخباراتنا ومساعداتنا الإنسانية للاجئين، بهدف بناء طريق مشترك لحماية السكان المدنيين والفئات الأكثر ضعفاً”. وأوضح أنه “في الأيام القليلة المقبلة سنبدأ بالاتصالات العملية اللازمة على المستوى الثنائي”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “البنية التحتية أساس التنمية، لكن ما كان ينمو في عقول وقلوب الأفغان أهم من ذلك. كما أن تفكيكه أكثر صعوبة”. واختتم بالقول إن “المجتمع الأفغاني قد وصل اليوم إلى مستوى من الارتباط يجعل من غير المعقول عودته إلى حالة انغلاق وعزلة مماثلة للوضع الذي كان عليه قبل عشرين عاما”.