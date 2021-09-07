بوريل: مستعدون لتقديم مزيد من المساعدة لإقليم كردستان للنهوض بالتحديات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أربيل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استعداد مؤسسات ودول التكتل الموحد لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للسلطات في إقليم كردستان لتمكينها من مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

جاء ذلك في مؤتمر عقده بوريل بالاشتراك مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، بعد لقائهما اليوم في عاصمة الإقليم أربيل.

ووصف المسؤول الأوروبي بـ”الجيدة والمثمرة” محادثاته مع بارزاني ومسؤولي الإقليم، منوهاً بأهمية الدور الذي لعبه الشعب والسلطات في كردستان وتعاونهما مع التحالف الدولي لمحاربة ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ” نحن متمسكون بالعمل والتعاون مع التحالف إذ أن تنظيم (داعش) لم يختف بعد للأسف” وفق كلامه.

كما أثنى المسؤول الأوروبي على السلطات في إقليم كردستان التي أظهرت قدراً عالياً من التضامن والمسؤولية باستقبالها اعداد كبيرة من المسيحيين والايزيدين.

في هذا السياق، أشار بوريل أن المباحثات مع الطرف الكردي تطرقت إلى المواضيع السياسية الإقليمية ومنها تداعيات ما يحدث في أفغانستان الآن، مشدداً على أهمية موضوع ضبط الحدود والهجرة بالنسبة للدول والمؤسسات الأوروبية.

وعلى الصعيد العراقي الداخلي، طالب بوريل السلطات في كردستان بالعمل على تحسين علاقاتها مع بغداد، مبدياً استعداد الإتحاد الأوروبي للتعاون في هذا المجال.

كما ركز المسؤول الأوروبي على ضرورة السهر على احترام حرية الاعلام والتعبير كدعامة أساسية للديمقراطية في أي مجتمع.

وتأتي زيارة بوريل إلى إقليم كردستان ضمن إطار زيارة بدأها يوم إلى العراق حيث زار العاصمة بغداد وأجرى هناك محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين تطرقت إلى الأوضاع السياسية الإقليمية والدور الذي يلعبه العراقي في تقريب وجهات النظر بين دول الجوار، الهجرة، الأمن وكذلك الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد افتتح مؤخراً بعثة له في أربيل لتقديم المشورة والنصح للسلطات في إقليم كردستان بالإضافة إلى بعثته الموجودة في العاصمة المركزية بغداد والتي تضطلع بمساعدة السلطات على انجاز الإصلاحات الهيكلية المتعددة المجالات.

