دي مايو: سنواصل مساعدة كل من يريد ترك أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو القول إن بلاده “ستواصل مساعدة الأفغان الذين ينوون مغادرة البلاد، والذين يحق لهم ذلك”.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، غداة عودته من جولة في دول الجوار الافغاني وقطر، ذكر الوزير دي مايو أن “من الطبيعي أن تتم العمليات (نقل المواطنين) بطريقة مختلفة، نظراً للمغادرة النهائية للوحدات العسكرية وإغلاق سفارتنا في الوقت الحالي في كابول”.

وأضاف الوزير أنه في هذا السياق، “نحن نتحرك على عدة جبهات”، كما “نعمل مع البلدان التي ستتعاون من أجل الإدارة المستقبلية لمطار كابول، وبشكل خاص قطر وتركيا”، مبيناً أن “وزير الخارجية القطري أطلعني على المساعدة الفنية المقدمة لترميم مرافق المطار”، حيث “تم استئناف الرحلات الداخلية لبضعة أيام”، كما أبدى ثقته بـ”استعادة الشروط الأمنية في المطار”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه “من ناحية أخرى، نحن نتحرك مع دول الجوار لتحديد الطرق الإنسانية التي تسمح بترحيل المواطنين الأفغان عن طريق البر”.