إيطاليا: تراجع إصابات كوفيد وبعض الارتفاع في حالات الوفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، عن تراجع في الإصابات بوباء كوفيد 19 مشيرة إلى بعض الارتفاع في حالات الوفاة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 4720 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم”، وأنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 71 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 129,638 شخصاً منذ بداية حالة الطوارئ”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 318,865 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 1.48٪”.

ولفتت النشرة إلى “وجود 4307 شخصًا في صالات المستشفيات في أنحاء إيطاليا”، وهم “بزيادة بـ5 أشخاص آخرين منذ يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 563 شخصا في وحدات العناية المركزة حاليا”، وقد “انخفض عددهم بفارق 7 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية”. واختتم بالقول إنه “منذ يوم أمس، تماثل للشفاء 6877 شخصاً”.