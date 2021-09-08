الجيش الإسرائيلي يكثف أعمال البحث عن 6 أسرى فلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال المزيد من قواته الى الضفة الغربية للمشاركة في عمليات البحث عن 6 معتقلين فلسطينيين فروا يوم الإثنين من سجن “جلبوع”.

وقال في بيان: “تواصل قوات الجيش الإسرائيلي المساعدة في ملاحقة وتقفي أثر السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع”.

وأضاف: “لقد ضاعف الجيش من حجم المساعدة خلال العيد، إذ حاليًا تشارك كتيبتان في أعمال التمشيط والبحث بالإضافة إلى 6 سرايا وفريقي استطلاع وعدد من فرق الوحدات الخاصة”.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات لم تتوصل حتى الان الى أي معلومات تقودها الى موقع المعتقلين الذين فروا من السجن شديد الاحكام يوم الإثنين.

وتتوقع أن يكون المعتقلون ما زالوا في إسرائيل أو هربوا الى الضفة الغربية او الأردن أو لبنان.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إقامة العشرات من الحواجز في إسرائيل بحثا عن المعتقلين.

كما يقوم الجيش الإسرائيلي بمداهمات لقرى فلسطينية في محافظة جنين التي ينحدر منها الأسرى.