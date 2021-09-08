دي مايو: تشكيلة حكومة طالبان المعلنة تثير العديد من المخاوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن الوزراء الذين اعلنتهم حركة طالبان الافغانية أمس الثلاثاء في حكومة تصريف الاعمال “مبعث للعديد من المخاوف”.

وجاء حديث دي مايو خلال مؤتمر وزاري دولي إفتراضي الاربعاء برئاسة نظيريه الامريكي انتوني بلينكن والألماني هايكو ماس.

وشدد دي مايو على أنه “يجب أن نكون صلبين كصخرة على المبادئ: فلا يمكننا المساومة على احترام الحقوق التي اكتسبها المدنيون الأفغان في هذه السنوات العشرين” الماضية.

ورأى أنه يتعين أن “نظل حازمين بشأن الشروط الأساسية، كما تم الاتفاق عليه أيضًا على مستوى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي”، فيما يتعلق بالتزام السلطات الجديدة في أفغانستان بـ”حرية تنقل الأفغان، واحترام حقوق الإنسان خاصة المرأة، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والحكومة الشاملة الممثلة للجميع، والمساهمة الفعالة في مكافحة الإرهاب”.