إيطاليا: 69 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 5923 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاربعاء تسجيل 69 حالة وفاة جديدة و5923 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 71 وفاة والاصابات 4720 إصابة، فيما صعد معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1.5% إلى 2%.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 585 ألفا و423، توفي منهم 129 ألفا و707 شخصا.

وازداد عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بمقدار شخص واحد، ليبلغ مجموعهم اليوم 564 مريضا، بينما تراجع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 72 وحدة، ليصبحوا 4235.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و324 ألفا و135 بعد شفاء 8 آلاف و58 شخصا بين أمس واليوم.