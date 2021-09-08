اشتباكات في السجون الإسرائيلية تنذر بالانتقال للشوارع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اضرم أسرى فلسطينيون النار في عدد من الغرف بسجني النقب ورامون في إسرائيل في اشتباكات باتت تنذر بتفجر الأوضاع من جديد بالشارع الفلسطيني.

فقد دعا نشطاء فلسطينيون الى مسيرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدن رام الله ونابلس والقدس وبيت لحم.

وجاءت الدعوات بعد أنباء عن اشتباكات بين أسرى فلسطينيين وسلطات السجون الإسرائيلية في سجني النقب ورامون، في وقت أعلن فيه الأسرى في باقي السجون حالة الاستنفار.

فقد أكّد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، أنّ “ما يجري داخل السجون حربًا حقيقية تشنها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى العُزل، ووفقًا للمعلومات التي ترد تباعًا منذ الصباح، تؤكد أن المواجهة ستكون مفتوحة، طالما استمرت إدارة السجون في عمليات التصعيد الراهنة”.

وقال: “لقد شنت قوات القمع ووحدات خاصة من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح، عمليات اقتحام وقمع واسعة في عدة سجون، كانت أبرزها في سجني “النقب، وريمون”.

وأوضح نادي الأسير أن “الأسرى شرعوا بمواجهة إدارة السجون وقواتها بخطوات مختلفة، كان أبرزها قيام الأسرى بحرق مجموعة من الغرف في قسم 6 في سجن (النقب)، ووفقًا لآخر المعلومات التي ترد فإن إدارة السجن شرعت بنقل كافة أسرى قسم (6) إلى جهة غير معلومة حتى الآن، واتسعت دائرة الاقتحام لعدة أقسام أخرى”.

وقال: “كانت عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات القمع اليوم في سجن (ريمون)، خلالها تم استدعاء وحدات خاصة من جيش الاحتلال عدا عن الوحدات الخاصة التي عادة ما تقوم بعمليات القمع والاقتحام في السجون”.

وأضاف: “كذلك يشهد سجن (عوفر) مواجهة وحالة من التوتر الشديد، بعد تهديدات بإفراغ أربع غرف في قسم (22) يقبع فيها أسرى الجهاد الإسلامي، وتوزيعهم على بقية الغرف في السجن، عدا عن قيام إدارة السجن بعزل (34) أسيرا تم نقلهم من سجن (جلبوع) في قسم (18) في سجن (عوفر)”.

وأشار نادي الأسير إلى أنه “أقدمت إدارة السجون الإسرائيلية وبعد أن حرر (6) أسرى أنفسهم من سجن (جلبوع)، على فرض جملة من الإجراءات، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصّة في السجن، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من الكانتينا، وأعلنت تهديداتها بفرض المزيد من الإجراءات”.

وطالب نادي الأسير “المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والفوري، لوضع حد للهجمة الخطيرة على الأسرى”، مؤكدا أن “استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى ما هو أخطر”، وحمّل “الاحتلال مجددًا المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى وحياتهم”.