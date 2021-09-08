دي مايو: يجب ألا تصبح أفغانستان مجددا أرضا خصبة للارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء التأكيد على أنه “يجب ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى أرضا خصبة للإرهاب وتهديدا للأمن الدولي”، حيث “يجب أن نضمن أن تحترم طالبان التزامها بمنع الجماعات الإرهابية من العمل في البلاد”.

جاء ذلك في خطابه خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي الذي ترأسه وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والألماني هايكو ماس.

وشدد دي مايو على أنه “في هذا الصدد، يجب أن نعمل مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين”، مشيرًا إلى أن “التحالف الدولي المناهض لتظيم داعش يمكن أن يوفر منبرًا لمناقشة أي إجراء يمكن أن نتخذه في المستقبل”.