بوريل يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل التقى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المتواجد حالياً في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ووصف المسؤول الأوروبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المباحثات بـ”المعمقة” بشأن الوضع الامني، بما في ذلك “ضرورة مغادرة جميع المسلحين الأجانب وتحقيق المصالحة.

وشدد بوريل على أهمية التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية، الذي وصفه بـ”الأمر الحاسم من أجل تحقيق استقرار ووحدة البلاد”. ورأى أن بذل مزيد من الجهود “لا يزال مطلوبا”، معلنا أن “ليبيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي”.

وكان بوريل قد التقى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وتم التوافق على تعزيز التعاون خاصة في مجالات ضبط الحدود والهجرة والانتخابات القادمة في البلاد المقررة نهاية العام الحالي.