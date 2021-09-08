رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد اشتباكات السجون: مستعدون لكل السيناريوهات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاربعاء أن سلطات بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات، بعد اشتباكات أسرى فلسطينيين مع سلطات السجون الإسرائيلية في عدد من السجون.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على ضوء الأحداث التي وقعت في السجون، أجرى رئيس الوزراء بينيت في الساعة الأخيرة تقييما للأوضاع بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ورئيسة مصلحة السجون ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين”.

وأضاف: “شدد رئيس الوزراء على أن هذه الأحداث قادرة أن تؤثر على عدة واجهات ولذا تبذل جميع الأجهزة الأمنية جهودا مشتركة في هذا السياق. كما أكد رئيس الوزراء أن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات”.

وتابع: “يتم اطلاع رئيس الوزراء على آخر المستجدات وهو سيجري مشاورات أخرى وفق الحاجة”.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي: “بناء على تقييم الوضع الأمني والجهود المبذولة للعثور على السجناء الفارين من سجن جلبوع تقرر تمديد الاغلاق على منطقة الضفة الغربية حتى منتصف يوم السبت-الأحد بعد تقييم الوضع”.

وقالت إيلا واوية، نائب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: “المعابر في قطاع غزة ومعابر البضائع في الضفة الغربية ستفتح كالمعتاد منتصف الليل. كما سيسمح بمرور العمال الذين يعملون في منطقة الضفة الغربية بالإضافة الى حالات انسانية وطبية واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق”.

وأضافت: “في ختام اجتماعات لتقييم الوضع ترأسها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي خلال العيد تقرر تعزيز قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية بكتائب مقاتلين وقوات استطلاع وقطع جوية في اطار الجهود الهادفة للقبض على السجناء واحباط أعمال عدائية في المنطقة”.