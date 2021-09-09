إيطاليا: ليلة حافلة بتدفقات الهجرة نحو لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ليلة حافلة بتدفقات الهجرة على جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل العدد الإجمالي للوافدين 143 مهاجرا بـ6 عمليات رسوّ.

وأضافت المصادر ذاتها الخميس، أن “دفعة المهاجرين هذه تمت إضافتها إلى الـ503 الذين وصلوا أمس عندما استؤنفت التدفقات نحو كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، بعد هدنة استمرت 72 ساعة ارتبطت بسوء الأحوال الجوية”، وقد “استمرت عمليات الإنقاذ على مدار اليوم”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “أول قاربي هجرة، اعترضهما رجال الشرطة المالية على بعد 5 ـ 6 أميال بحرية عن الجزيرة، يحملان على متنهما 36 و11 شخصًا على التوالي، جميعهم من الرجال”، وبعد “فترة وجيزة، قادت زوارق الدورية التابعة للشرطة المالية وخفر السواحل 17 و13 إلى رصيف فافالورو، تم إنقاذهم على بعد 1.5 و5 أميال بحرية”.

وتابعت، أن “عمليتي الرسوّ الأخيرتين تمتا نحو الساعة الـ5 صباحًا، عندما اعترض رجال الشرطة المالية قاربًا على متنه 55 تونسيًا في المياه قبالة الجزيرة، بينهم امرأتان والعديد من القصر”، بينما “وصل 11 مهاجرا آخر من تونس، بينهم امرأتان، تم نقلهم على متن زورق دورية الشرطة المالية وأنزلوا عند رصيف فافالورو أيضاً”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “جميع المهاجرين، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي لهم، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، وسط الجزيرة.