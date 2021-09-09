متحدث أوروبي: نسعى للعودة سريعاً لمفاوضات فيينا حول نووي إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الجهود الدبلوماسية مستمرة من أجل ضمان عودة جميع الأطراف الدولية المعنية بالاتفاق الموقع مع ايران عام 2015 بشأن نشاطها النووي إلى طاولة المفاوضات في فيينا.

ورفض بيتر ستانو، في تصريحات له اليوم، تحديد أي تاريخ مستقبلي لعودة الأطراف لمفاوضات فيينا والتي تم “تعليقها” بسبب العملية الانتخابية في ايران والتي أفضت إلى تولي إبراهيم رئيسي سدة الرئاسة في البلاد.

وأعاد ستانو التذكير بالاتصالات التي أجراها مسؤولو الاتحاد الأوروبي على مستويات عدة، بوصفه الطرف المنسق للصفقة الدولية، مع القيادة الإيرانية على مختلف المستويات، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع باقي الأطراف المعنية بالاتفاق، حيث “نركز جهودنا على العودة سريعاً لمفاوضات فيينا”، وفق كلامه.

يذكر أن مفاوضات فيينا كانت أُطلقت بداية شهر نيسان/ابريل الماضي في محاولة لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية الى الاتفاق بعد أن انسحبت منه احادياً عام 2018، وضمان التنفيذ الكامل لبنوده من قبل جميع الأطراف، ما يعني “إلزام” ايران التراجع عن كل انتهاكاتها مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.