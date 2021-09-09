مسؤول صحي إيطالي: إلزامية اللقاح الملاذ الأخير لكنها غير مستبعدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أكد مسؤول صحي إيطالي، أنه “لقد قلت دائمًا إن إلزامية التطعيم ضد كوفيد 19 يجب أن تكون الملاذ الأخير”، لكن “يجب ألا تكون من المحرمات ويبدو لي أن تصريحات رئيس (الوزراء ماريو) دراغي التي أدلى بها قبل بضعة أيام تسير في هذا الاتجاه”.

وقال وكيل وزارة الصحة أندريا كوستا في تصريحات إذاعية الخميس، إنه “علاوة على ذلك، فقد أخذنا على عاتقنا كحكومة بالفعل، مسؤولية فرض الالزامية في مجال الكوادر الصحية على سبيل المثال”، إذا “كان من الضروري أن تكون الحكومة مستعدة لتحمل المسؤولية في مجال إلزامية أكثر شمولاً”.

وأعرب كوستا عن “الاعتقاد بأنه يجب علينا تقييم الموقف الذي سنواجهه في نهاية أيلول/سبتمبر، وتقييم البيانات حول عمليات التطعيم واتخاذ الاعتبارات اللازمة”، مبيناً أنه “إذا واصلنا التلقيح وقطعنا شوطاً مهماً في الحملة، أعتقد أنه سيكون بإمكاننا إجراء تقييمات أخرى”، لكن “عند تعذّر تحقيق الهدف، فمن الواضح أنني لا أشعر مطلقًا باستبعاد إلزامية تطعيم بعض الفئات”.

وحسب وكيل الوزارة فإن “التطرف في النقاش لن يؤدي إلى نتائج إيجابية”، فنحن بحاجة إلى “الثقة بالعلم وبالمواطنين الذين أظهروا إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية واستعداداً كبيراً لتعاطي اللقاح”، مشيرًا إلى أن “حملة التطعيم في بلادنا تسير على ما يرام”، فقط “حظي أكثر من 82٪ بالجرعة الأولى وأكمل 74٪ دورة التطعيم”.

وخلص كوستا بالدعوة إلى: “تجديد علاقة الثقة من منطلق الوعي بأن اللقاح هو الأداة الوحيدة التي من شأنها أن تخرجنا من هذا الوباء”.