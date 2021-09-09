لابيد: سنحافظ على قدرتنا على الدفاع أمام تهديدات من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-موسكو- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد إن سلطات بلاده لن تجلس بهدوء بينما تبني إيران قواعد على حدودنا الشمالية، في إشارة الى سورية.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو: “كلنا نطمح لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم. لسوء الحظ، لن يكون هناك استقرار في سورية، أو في الشرق الأوسط الكبير، بينما هناك وجود إيراني”.

وأضاف: “إيران هي المصدر الأول للإرهاب في العالم. إنها تهددنا جميعًا. ولن تجلس إسرائيل بهدوء بينما تبني إيران قواعد إرهابية على حدودنا الشمالية، أو بينما تزود إيران المنظمات الإرهابية بأسلحة متطورة، أسلحة معدة لاستخدامها ضدنا”.

وتابع: “سنحافظ على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات من سورية وغيرها”.

وقال “نحن ندرك بالطبع أن لروسيا مصالح رئيسية في المنطقة، لهذا قمنا بتشكيل آلية عدم التضارب العسكرية، وهو أمر ضروري وفعال”.

وأردف: “كما ناقشنا أنا ووزير الخارجية البرنامج النووي الإيراني، والخطر الذي يشكله على العالم بأسره”.

واشار الى أن “الصورة واضحة ومقلقة للغاية، إنه برنامج نووي سريع التقدم دون أي إشراف فعال، يجب أن تكون الرسالة إلى إيران عالية ويجب أن تكون واضحة، إن مسيرة إيران نحو سلاح نووي ليست مشكلة إسرائيلية فقط، إنها مشكلة للعالم بأسره”.

وتابع لابيد: “ستؤدي إيران النووية إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وآخر شيء يريده أي منا هو رؤية الأسلحة النووية تقع في الأيدي الخطأ”.

وحذر لابيد من انه “يحتاج العالم إلى منع إيران من امتلاك قدرة نووية بأي ثمن، إذا لم يفعل العالم ذلك، فإن إسرائيل تحتفظ بالحق في التصرف”.

وقال: “لم يخف الإيرانيون قط حقيقة أنهم يريدون تدمير إسرائيل، هذا تهديد وجودي بالنسبة لنا، لن تسمح إسرائيل لإيران بأن تصبح دولة نووية أو حتى دولة عتبة نووية”.

ومن جهة ثانية، فقد أشار إلى انه “في الشهر القادم سنحتفل بمرور 30 عاما على تجديد علاقاتنا، تعتبر روسيا من أهم وأهم شركاء إسرائيل، وقد ناقشت أنا ووزير الخارجية سبل تعزيز وتعميق العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة والحكومة الروسية”.

وقال: ” ترتبط إسرائيل وروسيا بعلاقات قوية وعميقة، في الاقتصاد والثقافة والسياحة والطاقة والعلوم”.

وأضاف: “بدون روسيا، لن تكون الثقافة في العالم وفي إسرائيل هي نفسها، بدون دوستويفسكي وتولستوي، تشايكوفسكي ورشمانينوف، تشيخوف وأخماتوفا وغوغول، بدونهم، ستكون حياتنا كلها أكثر فقرًا”.

وتابع: يعيش في إسرائيل أكثر من مليون ناطق باللغة الروسية، أحدهم هو وزير السياحة لدينا، يوئيل كوستيا رازبوزوف ، الموجود هنا معنا، هذه منصة رائعة لتعميق العلاقات، وخلق فرص اقتصادية لكلا البلدين”.