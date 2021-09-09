دي مايو: موضوع كرامة واحترام المرأة يظل محورياً في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه “ينبغي أن تظل مسألة احترام حقوق المرأة الافغانية محورية. ففي غضون 20 عامًا تم تحقيق مكتسبات”، حيث “نالت المرأة الأفغانية الكرامة والاحترام”.

وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “الآن لا يمكن أن ينهار كل شيء. ومن الواضح أنه لا يمكن الاتفاق مع الإجراءات الأولى التي اتخذتها حركة طالبان، مثل حظر ممارسة النساء للرياضة أو وضع ستارة لفصل الطالبات عن الطلاب في فصول الدراسة”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية “من هذا المنطلق، لا يمكن للمجتمع الدولي بالتأكيد اتخاذ إجراءات لإضفاء الشرعية أو الاعتراف” بحكومة حركة طالبان. وأردف “هناك حاجة إلى الحزم وإيطاليا لا تنوي التراجع”، فـ”إن التزامنا أقصى ما يمكن، وينبغي أن نفعل كل شيء لمساعدة هذا الشعب”.