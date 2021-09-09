إيطاليا: تسجيل 59 وفاة جديدة بكوفيد و5522 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الخميس تسجيل 59 حالة وفاة جديدة و5522 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، في وقت أعطت فيه وكالة الدواء الايطالية الضوء الاخضر للجرعة التعزيزية الثالثة للقاحات المضادة للوباء للفئات الضعيفة يتم حقنها بعد 6 أشهر على الاقل من الجرعة الثانية.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 69 وفاة والاصابات 5923 إصابة، فيما تراجع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2% الى 1.9%.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 590 ألفا و941، توفي منهم 129 ألفا و766 شخصا.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بمقدار 6 أشخاص، ليبلغ مجموعهم اليوم 558 مريضا، كما تراجع أيضا عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بخروج 5 أشخاص، ليصبحوا 4230.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و331 ألفا و257 بعد شفاء 7 آلاف و122 شخصا بين أمس واليوم.