بلير يصف “الدفاع المشترك” بالتحدي الاكبر لأوروبا ويحذر من “موجة تطرف” من دول الساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر رئيس الوزراء البريطاني الاسبق، توني بلير أن الدفاع المشترك هو “التحدي الحقيقي بالنسبة لأوروبا”، كما حذر مما وصفه بـ”موجة تطرف وهجرة” قد تأتي من دول الساحل الافريقي إلى أوروبا.

واشار بلير، حسبما جاء في مقتطفات من مقابلة مع محطة (سكاي تي جي24) الايطالية، سيتم بثها مساء الخميس، إلى أن الدفاع الاوروبي المشترك، كان دائما محور مناقشاته منذ عام 2000. وقال “هذا مجال على أي حال، يمكن للمملكة المتحدة، حتى مع وجودها خارج الاتحاد الاوروبي، التعاون بشأنه مع التكتل الموحد ويتعين عليهما ذلك”، مشيرا إلى أن “الموجة الكبرى الجديدة من المشاكل ستأتي من إفريقيا، وستكون على أبوابنا وخاصة بالنسبة لإيطاليا”، نظرا لموقعها الجغرافي جنوب المتوسط.

واضاف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق “بالنسبة لبلدان منطقة الساحل الإفريقي، والتي أعتقد أن الموجة التالية من التطرف والمهاجرين ستنطلق منها إلينا في أوروبا، يجب مساعدة الحكومات الشرعية بطريقة لصد الإرهابيين. ولكن للقيام بذلك، يتعين أيضًا توفير فرص التنمية وليس الأمن فقط بالمعنى الدقيق للكلمة. بمعنى أوسع، حيث يمكن للاقتصاد أن ينمو”.