لقاء بين السفير الامريكي لدى ليبيا والدبيبة في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد السفير الامريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تأكيد دعم إدارة واشنطن لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك خلال لقاء جمعه الخميس في تونس برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأشارت السفارة الامريكية إلى أن اللقاء جرى لمناقشة أهمية وضع قاعدة قانونية لانتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل، ولاستعراض التطورات على الساحة الليبية.

وقالت إن السفير نورلاند، الذي يحمل أيضا صفة المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا، “جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ​​وتمهيد الطريق للانتخابات، كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.