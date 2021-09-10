مسؤولة أممية: على العالم ابتكار “طريقة مؤقتة” لمساعدة الشعب الافغاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك-رأت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، ديبورا ليونز، أن العالم سيحتاج بشكل عاجل إلى ابتكار “طريقة مؤقتة” للسماح بتدفق أموال المانحين المجمدة إلى الاقتصاد الأفغاني الهش.

وأعلنت الامم المتحدة عن مؤتمر انساني وزاري في مدينة جنيف السويسرية في 13 أيلول/سبتمبر الجاري لدعم الشعب الافغاني وتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.

ونقل الموقع الاعلامي للامم المتحدة عن ليونز تأكيدها في كلمة أمام مجلس الامن أمس الخميس أنه “ما زال بوسعنا صياغة هذا الواقع الجديد في اتجاه أكثر إيجابية”.

وأكدت ممثلة الأمين العام في أفغانستان على التزام الأمم المتحدة بالبقاء وتقديم المساعدة والدعم لشعب أفغانستان، قائلة إن هذا يعني أنه “يجب عليها التعامل مع طالبان، بما في ذلك بشأن سبل السماح بتدفق الأموال إلى أفغانستان”.

ونوهت بأن الأمم المتحدة ستحتاج أيضا إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الأعضاء رفيعي المستوى في حكومة الأمر الواقع (طالبان)- بما في ذلك رئيس الوزراء المعين حديثا، ونائبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية – المدرجون حاليا على قوائم عقوبات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه في حين أن الخيارات المتاحة في أفغانستان “غير مريحة”، فإن استمرار الانخراط الدولي والالتزام الثابت تجاه شعب الأفغاني يمكن أن يساعدا في إدارة دفة السفينة نحو أفضل نتيجة ممكنة، على حد تقديرها .

وبشأن إتصالاتها الاولى مع بعض قادة طالبان، قالت إنهم ذكروا بوضوح حاجتهم إلى المساعدة الدولية، الأمر الذي “يوفر للمجتمع الدولي نفوذاً على أفعال طالبان”.