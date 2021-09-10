لامورجيزي: زيادة نسبة الجرائم على الإنترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلطت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الضوء على زيادة نسبة الجرائم على شبكة الإنترنت في زمن جائحة كوفيد 19.

وقالت الوزيرة خلال تقديم الكتاب الأزرق لوكالة المكوس والجمارك والاحتكار، بمقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) الجمعة، إنه “في ظل انتشار الوباء، أغلق الإيطاليون منازلهم على أنفسهم، وكانت الوسيلة الوحيدة للاتصال هي الإنترنت”.

وأوضحت لامورجيزي أنه “في هذه الفترة الطويلة، وبينما انخفضت نسبة الجرائم بشكل عام في الواقع، فإن الرقم الذي يتزايد هو الجرائم على الويب، المرتبطة بالمعاملات التجارية والمراهنات”.

وأشار الوزيرة إلى “أهمية هذا الموضوع، لأن الخطر يكمن في أن إمكانية استخدام الأطفال والشباب للكمبيوتر دون ضوابط”، وبالتالي “احتمال الوقوع في حالات إدمان، وهي ما نريد مواجهته”.

وذكرت لامورجيزي أنه “حول هذا الموضوع، هناك عمل عظيم من جانب الجهات المعنية”، واختتمت مشيرة إلى موضوع “البروتوكولات التي تم ادخالها على مستوى إدارة الأمن العام بالتعاون مع مدراء الشرطة”.