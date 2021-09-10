دي مايو: استبعد الاعتراف بحكومة طالبان حتى من دول غير متحالفة معنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اعترافا دوليا بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، “حتى من قبل الدول غير المتحالفة معنا”، على حد تقديره.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريحات الجمعة “لا يمكن أن يكون هناك تعاون مع السلطات الأفغانية (الجديدة) إذا كان هناك عنف وتمييز ضد النساء والصحفيين”.

وأردف “قلنا إننا سنحكم على طالبان بالحقائق وليس بالكلمات. والحقائق محبطة إلى حد كبير” حتى الآن.

يشار إلى أن الرئاسة الروسية أعلنت في وقت سابق الجمعة أن موسكو “لن تشارك بأي شكل من الاشكال” في مراسم تنصيب حكومة طالبان، حيث تعتبر المشاركة اعترافا بها.

وقد تناقلت وسائل إعلام عن إرسال طالبان دعوات إلى دول لحضور مراسم التنصيب، هي روسيا والصين وقطر وباكستان وتركيا وإيران.

وقد أعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية قبل يومين عن استعداد السلطات في بكين لـ”الحفاظ على التواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة وقادتها”، وعن “الامل في استيعاب الحكومة الجديدة لآراء المجموعات العرقية والأطراف على نطاق واسع وتلبية تطلعات الشعب الأفغاني وأيضا تطلعات المجتمع الدولي.”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الحكومية (شينخوا).