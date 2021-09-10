سالفيني: أتمنى التمكن من الحديث مع الفاتيكان عن الحياة والأسرة وأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، إن “زيارتي لحاضرة الفاتيكان مدعاة شرف لي، لذلك أتخيل أنه سيمكننا التحدث عن الحياة، المستقبل، الأطفال، الأسرة، التعليم والرعاية الصحية”.

وفي معرض حديثه عن اللقاء الذي من المقرر أن يجمعه اليوم في الفاتيكان وأمين سر العلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر، أضاف سالفيني في تصريحات متلفزة، أنه “بالنظر إلى ما يحدث في أفغانستان، فيمكن الحديث أيضاً عن العلاقات الدولية، الحقوق، الحرية، الديمقراطية، التسامح، والحوار”.

وخلص زعيم حزب الرابطة معرباً عن “الأمل بألا يفكر أحد بالاعتراف بحكومة حركة (طالبان)”، في إشارة إلى الفاتيكان.