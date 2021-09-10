بوريل يطالب الرئيس التونسي بضمان حرية عمل السلطة التشريعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-تونس- طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بضمان حرية عمل السلطة التشريعية في تونس، واحترام المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي لبوريل، الذي يزور تونس حالياً بعد لقاءه اليوم بالرئيس قيس سعيد، أكد فيه على تصميم الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم تونس ومساعدتها لإعادة وضعها على طريق المسلك الديمقراطي.

وتابع بوريل قائلاً: “أكدت للرئيس ضرورة احترام سيادة القانون والحريات وعمل المؤسسات الديمقراطية وسنحدد ملامح تعاوننا المستقبلي على ضوء تصرف السلطات التونسية خلال الأيام والأسابيع القادمة”.

هذا وسيناقش بوريل نتائج زيارته لتونس مع نظرائه الأوروبيين ورؤساء مؤسسات الاتحاد من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة، معيداً التذكير بأن الاتحاد كان من أهم داعمي تونس منذ 10 سنوات في عملية التحول الديمقراطي كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس والتي عمقتها أكثر فاكثر أزمة كوفيد-19.

يذكر أن بوريل التقى بالإضافة إلى الرئيس سعيد، العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني التونسي، في “مناقشات كانت شفافة ومنفتحة لفهم أعمق لتعقيدات الوضع التونسي وللاستماع لوجهة نظر مختلف الأطراف”، وفق كلامه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن امتعاضه من تصرفات الرئيس قيس سعيد الذي سبق وعلق عمل البرلمان وأقال الحكومة وتعهد بإعلان خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها.