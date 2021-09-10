إيطاليا: 5621 إصابة و62 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 5621 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 62 حالة وفاة أخرى”، مما “يرفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية انتشار الوباء إلى 129,828 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 286,028 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “والتي “ترتفع بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 1.96 بينما كانت بالأمس قد توقفت عند 1.89٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى في أجنحة كوفيد العادية حاليا يبلغ 4164 وهو أقل من أمس بحاصل 66 حالة”، في حين أن “هناك 548 تشغل وحدات العناية مركزة، مع 37 حالة دخول جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وخلص جدول وزارة الصحة الى القول إنه “تماثل للشفاء منذ يوم أمس، 6984 شخصًا في جميع أرجاء إيطاليا”.